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Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye giren Amerikalı model şoka uğradı. Özel kiraladığı uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren Camila Elle uçağın türbülansa girmesiyle korkudan bayıldı. Özel uçak havalandıktan sonra cinsel ilişkiye başlayan Amerikalı model ve sevgilisi uçağın sallanmasıyla dehşete uğradılar. Cinsel ilişki fantezisiyle bayılan model, kötü tecrübeye rağmen fantezilerini bir daha yapacaklarını söyledi.

13.12.2021 19:47 - Son Güncelleme: 13.12.2021 19:49
Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Ellen ve erkek arkadaşı ile uçağa bindikten sonra heyecanını bastırmak için biraz alkol aldı.

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Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Genç kadın sevgilisiyle uçak 5000 fite yükseldikten sonra ilişkiye girmeye başladı.

Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Ancak ikilinin fantezisi yarım kaldı. Uçak aniden türbulansa girip sarsılınca Ellen korkudan bayıldı.

Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Genç kadın erkek arkadaşı ve hostesin yardımı ile tekrar kendine gelebildi.

Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti

Uçaktaki türbülans ve sarhoş olması Ellen'in bayılmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

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