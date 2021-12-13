Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi! Uçakta cinsel ilişki fantezisinin sonu kötü bitti
Sevgilisiyle uçakta cinsel ilişkiye giren Amerikalı model şoka uğradı. Özel kiraladığı uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren Camila Elle uçağın türbülansa girmesiyle korkudan bayıldı. Özel uçak havalandıktan sonra cinsel ilişkiye başlayan Amerikalı model ve sevgilisi uçağın sallanmasıyla dehşete uğradılar. Cinsel ilişki fantezisiyle bayılan model, kötü tecrübeye rağmen fantezilerini bir daha yapacaklarını söyledi.
13.12.2021 19:47
- Son Güncelleme: 13.12.2021 19:49