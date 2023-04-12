RAMAZAN İMSAKİYE
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Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

Dehşet anları saniye saniye kamerada! ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. İşte detaylar ve çatışma anları...

12.04.2023 12:42 - Son Güncelleme: 12.04.2023 12:42
Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

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Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), 10 Nisan'da eyaletin Louisville şehrindeki bir bankaya yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde saldırının meydana geldiği yerin harita üzerinde gösterimi, polis ekiplerinin olay yerine gelişi, silahlı saldırganın bankanın içinden görüntüsü ve polislerin müdahale anları görülüyor.

Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

LMPD'den yapılan açıklamada, saldırıya müdahale eden polis memurlarından biri olan Nick Wilt'in olayda başından vurularak yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

NE OLMUŞTU?

Bir bankada 10 Nisan'da meydana gelen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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