Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı
Dehşet anları saniye saniye kamerada! ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. İşte detaylar ve çatışma anları...
12.04.2023 12:42 - Son Güncelleme: 12.04.2023 12:42
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.
Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), 10 Nisan'da eyaletin Louisville şehrindeki bir bankaya yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı.