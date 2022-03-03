Vav TV İzle
Haberler Dünya Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi. Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın işgalinin ardından bir durum değerlendirmesi yaparak, Rus kedilerine yaptırım kararı aldı. Kedilerin bile Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil edilmesi, Batı dünyasının içinde bulunduğu akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

03.03.2022 11:51 - Son Güncelleme: 03.03.2022 11:53
Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken, dünya ülkelerinden ve federasyonlardan Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi.

Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

Ukrayna'da yaşananların ardından bir araya gelen FIFe yönetiminin aldığı kararlar şu şekilde:

- Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

-Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri, tüm ülkelerdeki FIFe fuarlarından men edildi.

Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi

-1 Mart 2022'de alınan bu kararlar; 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

SON DAKİKA