Batı aklını peynir ekmekle yedi! Rusların kedilerine de yaptırım geldi
Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi. Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın işgalinin ardından bir durum değerlendirmesi yaparak, Rus kedilerine yaptırım kararı aldı. Kedilerin bile Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil edilmesi, Batı dünyasının içinde bulunduğu akıl tutulmasını gözler önüne serdi.
03.03.2022 11:51 - Son Güncelleme: 03.03.2022 11:53
Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi.