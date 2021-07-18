Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!
Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa bir süre önce evlilik dışı bir kızı olduğu ve söz konusu kızının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Putin'in gayrimeşru kızı Luiza Rozova'yı ortaya çıkaran medya kurumu için Kremlin düğmeye bastı. Putin'in kızını ifşa eden Rus haber kuruluşu, ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen Luiza Rozova'yı ortaya çıkaran kuruma karşı Kremlin düğmeye bastı.
Şu anda 46 yaşında olduğu bilinen ve geçmişte temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh'in Putin ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden Luiza'nın dünyaya geldiği ileri sürülüyor. Svetlana'nın şu anda erotik şovlar da içeren bir gece kulübüne sahip bir milyoner olduğu biliniyor.
Svetlana Krivonogikh'in Kremlin bağlantılı bir bankada hissesi olduğu ve iş imparatorluğunun yaklaşık 76 milyon sterlin değerinde bir mülk portföyüne sahip olduğu söyleniyor.
OLAYI ORTAYA ÇIKARTAN MEDYA KURUMU YASAKLANDI
Putin'in yasak ilişkisinden olduğu iddia edilen kızının varlığını ifşa eden Rus haber kuruluşu, 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı. Editör Roman Badanin tarafından yönetilen araştırma sitesi Proekt (Proje) 'istenmeyen organizasyon' olarak nitelendi ve yasaklandı.