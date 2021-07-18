Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

Şu anda 46 yaşında olduğu bilinen ve geçmişte temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh'in Putin ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden Luiza'nın dünyaya geldiği ileri sürülüyor. Svetlana'nın şu anda erotik şovlar da içeren bir gece kulübüne sahip bir milyoner olduğu biliniyor.