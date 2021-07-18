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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa bir süre önce evlilik dışı bir kızı olduğu ve söz konusu kızının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Putin'in gayrimeşru kızı Luiza Rozova'yı ortaya çıkaran medya kurumu için Kremlin düğmeye bastı. Putin'in kızını ifşa eden Rus haber kuruluşu, ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

18.07.2021 16:10 - Son Güncelleme: 18.07.2021 16:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen Luiza Rozova'yı ortaya çıkaran kuruma karşı Kremlin düğmeye bastı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

Şu anda 46 yaşında olduğu bilinen ve geçmişte temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh'in Putin ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden Luiza'nın dünyaya geldiği ileri sürülüyor. Svetlana'nın şu anda erotik şovlar da içeren bir gece kulübüne sahip bir milyoner olduğu biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

Svetlana Krivonogikh'in Kremlin bağlantılı bir bankada hissesi olduğu ve iş imparatorluğunun yaklaşık 76 milyon sterlin değerinde bir mülk portföyüne sahip olduğu söyleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

Ne anne ne de kızı iddialar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak Luiza Rus GQ'ya "muhtemelen" Putin'in genç haline "benzer" göründüğünü söyledi. Yüz tanıma yazılımının, 68 yaşındaki Putin ile genç kadın arasında yüzde 70,44 oranında benzerlik gösterdiği iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gayrimeşru kızını ifşa etmişti! Putin’den soğuk intikam!

OLAYI ORTAYA ÇIKARTAN MEDYA KURUMU YASAKLANDI
Putin'in yasak ilişkisinden olduğu iddia edilen kızının varlığını ifşa eden Rus haber kuruluşu, 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı. Editör Roman Badanin tarafından yönetilen araştırma sitesi Proekt (Proje) 'istenmeyen organizasyon' olarak nitelendi ve yasaklandı.