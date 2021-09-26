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El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü. Söz konusu alan sık sık ziyaret edilirken çocuklar ise etrafta oynuyor.

AA
26.09.2021 10:31 - Son Güncelleme: 26.09.2021 11:06
El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

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El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin'in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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