El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü. Söz konusu alan sık sık ziyaret edilirken çocuklar ise etrafta oynuyor.
26.09.2021 10:31
- Son Güncelleme: 26.09.2021 11:06
ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.
ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.
Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.