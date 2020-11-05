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ABD seçiminde son dakika haberleri peş peşe geliyor! Trump ve Biden arasında kıyasıya rekabet

Son dakika haberi... ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Michigan'dan 16 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 264, Trump'ın 213 delegesi oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. İşte dünyanın yakından takip ettiği seçime ilişkin son gelişmeler.

05.11.2020 09:14 - Son Güncelleme: 05.11.2020 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





