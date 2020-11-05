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ABD seçiminde son dakika haberleri peş peşe geliyor! Trump ve Biden arasında kıyasıya rekabet
ABD seçiminde son dakika haberleri peş peşe geliyor! Trump ve Biden arasında kıyasıya rekabet
Son dakika haberi... ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Michigan'dan 16 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 264, Trump'ın 213 delegesi oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. İşte dünyanın yakından takip ettiği seçime ilişkin son gelişmeler.
05.11.2020 09:14
- Son Güncelleme: 05.11.2020 09:21
Cumhuriyetçi mevcut Başkan Trump ve Demokrat aday Biden favori oldukları eyaletlerde kazandı. Seçim altı eyalette kilitlendi. Başkan Trump Twitter'dan oy pusulalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ABD Posta İdaresi Başkanı'nın ifadesinin alınacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.
ABD'nin tarihi seçiminde sandıklar doğu eyaletlerinden başlayarak bir bir kapanırken, ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İşte dakika dakika seçimde yaşanan gelişmeler...
05.35 : New York Halk Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, tüm oyların sayılması için eylem yaptı.
04.52 : Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, Trump'ın bu eyaletteki oy sayımın durması için dava açma girişimini "ciddiyetsiz" bulduğunu söyledi.
Benson, Michigan'daki tüm oyların güvenli ve doğru bir şekilde sayıldığını söyledi.
03.40 : Pensilvanya Valisi Tom Wolf, bugün düzenlediği basın konferansında kendisine Trump'ın açtığı oy sayma davasıyla ilgili soruya "Sonuçlar internette de var. Hiçbir zaman bundan daha şeffaf olmamıştı. Şeffaf olmadığı nasıl iddia edilir anlayamıyorum" diye cevap verdi.
Vali Wolf dava sürerken bu konuda hakkında konuşamayacağını ancak oylamanın durdurulması için gösterilecek her çabaya karşı çıkacaklarını vurguladı.