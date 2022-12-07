Dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti! Arnault, Musk ve Bezos'u solladı tahta oturdu: İşte güncel veriler
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu dünyanın en zengin kişisi unvanını Bernard Arnault'a kaptırdı. ABD borsasının 1 yıldır düşüşte olduğunu ve Amazon gibi 1.8 trilyon dolar değere ulaşan şirketlerin 800 milyar dolara kadar gerilediği bu dönemde Musk'ın serveti de eridi. Musk'ın serveti 185.3 milyar dolara kadar gerilemesiyle, 185,4 milyar dolar servete sahip Bernard Arnault zirvede yerini aldı. İşte güncel veriler.
07.12.2022 23:32 - Son Güncelleme: 07.12.2022 23:32
2019 yılında kısa süreliğine Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olma unvanını ele geçiren Bernard Arnault ise 185.6 milyar dolarlık mal varlığı ile 2. kez dünyanın en zengin insanı oldu.
BERNARD ARNAULT KİMDİR?
1949 yılında Roubaix, Fransa'da dünyaya gelen 73 yaşındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault, kariyerine 1971 yılında babasının şirketi olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı. 1974 ila 1984 yılları arasında şirket yönetimini üstlendi.