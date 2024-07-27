Dünyanın en güçlü savaş uçakları hakkında çeşitli detaylar ve kriterler göz önüne alındığında, ABD, Çin ve Rusya'nın ürettiği uçaklar dikkat çekiyor. Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57, askeri teknolojideki en son yenilikleri bünyesinde barındırarak merak konusu oluyor. Bu gelişmiş savaş uçaklarının özellikleri, duyanları hayrete düşürüyor. Modern savaş teknolojisinin zirvesinde yer alan bu uçaklar, performans ve kabiliyetleriyle öne çıkıyor. İşte F-35, J-31 ve Su-57'nin dikkat çeken özellikleri...
Amerikan yapımı F-35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31, dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında öne çıkıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki savaş uçağı, manevra kabiliyeti, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırı kapasitesi ve radar sistemleri gibi birçok alanda farklılık gösteriyor. Her biri, fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri bakımından kendine özgü avantajlar sunuyor.
O UÇAK LİSTEYE BİRİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI
En son teknoloji özellikleri, gelişmiş silah sistemleri ve radarıyla dünyadaki rakiplerini geride bırak ABD yapımı F-35, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları sıralamasında 1. oldu.
Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemli bir gösterge oluyor.