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Haberler Dünya Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı'nın sırrı ne?

Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı'nın sırrı ne?

Dünyanın en esrarengiz havalimanının sırrı ne ? Yıllarca cevap aranan bu soru Amerika'daki Denver Havalimanı için soruluyor. Denver Havalimanı sık sık komplo teorileriyle gündeme geliyor...

06.09.2022 16:46 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:52
Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı’nın sırrı ne?

Genişliği, yapım süresi, ayrılan bütçenin 15 katına (5 milyar dolar) çıkması ve içinde bulunan heykel ve tablolarla havalimanı esrarengiz yapısını koruyor...

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Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı’nın sırrı ne?

Kolorado'nun Denver Şehrinde bulunan ve bu şehrin ismini alan Denver Havalimanı Amerikada ki en büyük havalimanı.

Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı’nın sırrı ne?

141 km2 yani 141.000 dönüm üzerine kurulmuş olan Denver Havalimanın pisti 16R/34L ve uzunluğu 16.000 feet (4877 metre) ile Amerika'nın en uzun sivil pistine sahip. Toplamda ise 6 adet pisti bulunuyor.

Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı’nın sırrı ne?

Havalimanı ABD'deki en büyük havalimanının 2 katı büyüklüpe sahip.

Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı’nın sırrı ne?

Havalimanı içindeki garip yapılarıyla meşhur.

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