Dünyanın en esrarengiz havalimanı: Komplo teorileri, gizemli resim, heykel ve tünelleriyle Denver Havalimanı'nın sırrı ne?
Dünyanın en esrarengiz havalimanının sırrı ne ? Yıllarca cevap aranan bu soru Amerika'daki Denver Havalimanı için soruluyor. Denver Havalimanı sık sık komplo teorileriyle gündeme geliyor...
06.09.2022 16:46 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:52
Kolorado'nun Denver Şehrinde bulunan ve bu şehrin ismini alan Denver Havalimanı Amerikada ki en büyük havalimanı.
141 km2 yani 141.000 dönüm üzerine kurulmuş olan Denver Havalimanın pisti 16R/34L ve uzunluğu 16.000 feet (4877 metre) ile Amerika'nın en uzun sivil pistine sahip. Toplamda ise 6 adet pisti bulunuyor.