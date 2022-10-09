73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, tören alışılmışın dışında bir şekilde gerçekleşecek.

Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek.

Hükümdara altın külçe takdim etmenin de dahil olduğu eski ve zaman alıcı ritüeller, zaman kazanmak için törende yer almayacak.