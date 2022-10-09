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73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan III. Charles'ın taç giyme töreninin ne zaman yapılacağı merak edilirken İngiliz basınından bomba bir iddia geldi. Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek. Bazı ritüeller ise yapılmayacak. İşte detaylar

09.10.2022 14:03 - Son Güncelleme: 09.10.2022 14:03
73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü ile 70 yıllık dönem sona ererken İngiltere'de gözler bir diğer törene çevrildi: Kral 3. Charles'ın Taç Giyme Töreni.

İngiliz basını 'Altın Küre Operasyonu' adı verilen tören ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

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73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, tören alışılmışın dışında bir şekilde gerçekleşecek.

Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek.

Hükümdara altın külçe takdim etmenin de dahil olduğu eski ve zaman alıcı ritüeller, zaman kazanmak için törende yer almayacak.

73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

Sade törenden nasibini binlerce soylu da alacak. Elde edilen belgelere göre, davetli listesi de 8 binden 2 bine düşürülecek.

Başka bir deyişle binlerce soylu törene davet edilmeyecek. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da yeni kralın resmen 3 Haziran'da taç giymesi bekleniyor.

73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

TAÇ GİYEN EN YAŞLI KRAL OLACAK

Gelecek yıl düzenlenecek taç giyme töreninde Kral Charles 74, eşi Camilla ise 76 yaşında olacak. Bu da onu açık ara taç giyecek en yaşlı kral yapacak.

İngiltere kralları içinde en yaşlısı, 1830'da 64 yaşında taç giyen 4. William'dı. Kral'ın hükümdarlığı sadece 7 yıl sürmüştü.

73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!

KRAL'IN GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Yeni Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanıdır. Bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanıdır.

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