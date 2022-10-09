73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! Taç giyme töreninde o ritüeller olmayacak!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan III. Charles'ın taç giyme töreninin ne zaman yapılacağı merak edilirken İngiliz basınından bomba bir iddia geldi. Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek. Bazı ritüeller ise yapılmayacak. İşte detaylar
Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, tören alışılmışın dışında bir şekilde gerçekleşecek.
Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek.
Hükümdara altın külçe takdim etmenin de dahil olduğu eski ve zaman alıcı ritüeller, zaman kazanmak için törende yer almayacak.
TAÇ GİYEN EN YAŞLI KRAL OLACAK
Gelecek yıl düzenlenecek taç giyme töreninde Kral Charles 74, eşi Camilla ise 76 yaşında olacak. Bu da onu açık ara taç giyecek en yaşlı kral yapacak.
İngiltere kralları içinde en yaşlısı, 1830'da 64 yaşında taç giyen 4. William'dı. Kral'ın hükümdarlığı sadece 7 yıl sürmüştü.
KRAL'IN GÖREVLERİ NELER OLACAK?
Yeni Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanıdır. Bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanıdır.