SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

TARİHTEKİ İLK TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN PİLOTSUZ UZAY UÇUŞU

Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırdı.