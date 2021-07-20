SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler
Son dakika haberleri... Amazon'un sahibi milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'le uzaya gitti. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından uzaya çıkan 2. milyarder oldu. İşte tarihi uzay yolculuğundan kareler...
20.07.2021 16:31
- Son Güncelleme: 20.07.2021 16:50
Milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'in roketiyle uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.
"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"
201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, az önce uzaya fırlatıldı. Amazon'un kurucusu, FOX Businnes kanalına verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" dedi.
11 dakikalık uzay yolculuğunda Bezos'a, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik etti.