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SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

Son dakika haberleri... Amazon'un sahibi milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'le uzaya gitti. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından uzaya çıkan 2. milyarder oldu. İşte tarihi uzay yolculuğundan kareler...

20.07.2021 16:31 - Son Güncelleme: 20.07.2021 16:50
SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

Milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'in roketiyle uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"
201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, az önce uzaya fırlatıldı. Amazon'un kurucusu, FOX Businnes kanalına verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" dedi.

SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

11 dakikalık uzay yolculuğunda Bezos'a, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik etti.

SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

TARİHTEKİ İLK TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN PİLOTSUZ UZAY UÇUŞU
Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırdı.

SON DAKİKA: Amazon sahibi Jeff Bezos uzaya gitti! Dünyada bir ilk olan tarihi uçuştan kareler

Uçuş uzay turizmi için önemli bir test oldu. Bezos ve mürettebatı, uçuş öncesi hızlandırılmış bir eğitim gördüler.