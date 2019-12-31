Dünyada 2020 yılbaşı kutlamaları
Dünya 2020'yi görsel şovlarla karşılıyor.. Yeni Zelanda ve Fiji TSİ 14.00'te yeni yıla girdi. 2020, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. Yeni yıla giren ilk büyük kent ise, TSİ 16.00'da 2020'ye merhaba diyen Avustralya'nın Sydney kenti oldu. Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.... İşte yılbaşı kutlamalarından renkli görüntüler...
31.12.2019 21:32
- Son Güncelleme: 31.12.2019 21:32
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