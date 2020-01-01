ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

Hafta sonu iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle dört gün süren bir toplantı yapan Kim Jong-un, burada ABD'nin verilen sürenin sonuna kadar yaptırımları yumuşatmak için bir adım atmadığını ve müzakereleri yeniden başlatmak yerine "yeni bir yol deneyebileceğini" söylemişti.