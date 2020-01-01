ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!
ABD'ye verilen süre doldu, Kuzey Kore lideri açıklama yaptı. ABD'nin verilen sürede söylediklerini yerine getirmemesi üzerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çarşamba günü açıklama yaptı ve ülkesinin nükleer programa devam edeceğini, yeni bir "stratejik silahı" kısa zamanda tanıtacağını ifade etti.
01.01.2020 11:58
- Son Güncelleme: 01.01.2020 11:58
ABD'li askeri yetkililer de, Kuzey Kore'nin 2017'de ara verdiği kıtalar arası balistik füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtmişti.
KCNA'ya göre Kim Jong-un, ABD'nin "gangsterlerinkine benzer taleplere ve yaptırımlara devam ederken bir yandan da Güney Kore'yle ortak tatbikatlar yapması sebebiyle Kuzey Kore'nin kendisini sınırlandırmasına gerek olmadığını" söyledi.
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