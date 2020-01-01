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ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

ABD'ye verilen süre doldu, Kuzey Kore lideri açıklama yaptı. ABD'nin verilen sürede söylediklerini yerine getirmemesi üzerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çarşamba günü açıklama yaptı ve ülkesinin nükleer programa devam edeceğini, yeni bir "stratejik silahı" kısa zamanda tanıtacağını ifade etti.

01.01.2020 11:58 - Son Güncelleme: 01.01.2020 11:58
ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

ABD'nin verilen sürede söylediklerini yerine getirmemesi üzerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çarşamba günü açıklama yaptı ve ülkesinin nükleer programa devam edeceğini, yeni bir "stratejik silahı" kısa zamanda tanıtacağını ifade etti.

ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

BBC Türkçe'nin Devlet haber ajansı KCNA'da aktardığına göre, nükleer silahlardan arınma müzakerelerinin yeniden başlaması için Washington'a yıl sonuna kadar verilen süre doldu.

ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

Hafta sonu iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle dört gün süren bir toplantı yapan Kim Jong-un, burada ABD'nin verilen sürenin sonuna kadar yaptırımları yumuşatmak için bir adım atmadığını ve müzakereleri yeniden başlatmak yerine "yeni bir yol deneyebileceğini" söylemişti.

ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

ABD'li askeri yetkililer de, Kuzey Kore'nin 2017'de ara verdiği kıtalar arası balistik füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtmişti.

KCNA'ya göre Kim Jong-un, ABD'nin "gangsterlerinkine benzer taleplere ve yaptırımlara devam ederken bir yandan da Güney Kore'yle ortak tatbikatlar yapması sebebiyle Kuzey Kore'nin kendisini sınırlandırmasına gerek olmadığını" söyledi.

ABD sözünü tutmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahını hazırladı!

Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını geliştirip caydırıcılığını artıracağını belirten Kuzey Kore lideri, diyalog kapısını da açık bıraktı. Yeni silah çalışmalarının kapsam ve derinliğinin ABD'nin atacağı adımlarla yakından bağlantılı olarak koordine edileceğini söyledi.

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