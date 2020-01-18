Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti
Sıra dışı evliliği, resmi metresi, giydiği kıyafetler, geri aldığı unvanlarla dünya gündeminden düşmeyen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu kez beklenmedik şekilde yönettiği yemin töreniyle konuşuluyor. Alışılmadık bir biçimde askeri yemin törenine katılan Kral, klasik bir otomobille alana giriş yaptı. Ancak en fazla dikkat çeken, bir silah oldu.
18.01.2020 19:55
- Son Güncelleme: 18.01.2020 19:55
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