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Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

Sıra dışı evliliği, resmi metresi, giydiği kıyafetler, geri aldığı unvanlarla dünya gündeminden düşmeyen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu kez beklenmedik şekilde yönettiği yemin töreniyle konuşuluyor. Alışılmadık bir biçimde askeri yemin törenine katılan Kral, klasik bir otomobille alana giriş yaptı. Ancak en fazla dikkat çeken, bir silah oldu.

18.01.2020 19:55 - Son Güncelleme: 18.01.2020 19:55
Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

Sıra dışı evliliği, resmi metresi, giydiği kıyafetler, geri aldığı unvanlarla dünya gündeminden düşmeyen Kral, bu kez beklenmedik şekilde yönettiği yemin töreniyle konuşuluyor.

Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

Tayland Kralı Maha Vajiralongkon, Kraliçe Suthida ve Kral'ın büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha, Silahlı Kuvvetler Günü'ndeki geçit töreninde boy gösterdi.

Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

7 BİN ASKERLE GÖVDE GÖSTERİSİ
7 bin askerin gövde gösterisi yaptığı organizasyon, aynı zamanda Kral'ın geçen yılki yemin törenini onurlandırmak için düzenlendi.

Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kral Maha'nın Saraburi eyaletindeki Tayland Kraliyet Ordusu Süvari Merkezi'ndeki törende yer almasının 'alışılmadık' olduğunu bildiriyor.

Dünya, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un altın kaplı silahlarını konuşuyor! Törenin önüne geçti

KRAL MAHA'YA BAĞLILIK YEMİNİ
Adisorn Karargahı'ndaki törende konuşan Tayland Genelkurmay Başkanı General Pornpipat Benyasri, Kral Maha'ya bağlılık yemini etti.

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