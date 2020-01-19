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Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Avustralya aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle tarihi felaket yaşanıyor. Birçok hayvanın telef olduğu ve birçoğunun da güçlükle kurtarıldığı yangının ardından dün başlayan yağmurlar yüzleri güldürdü. Yol ortasındaki su birikintisini gören koalanın susuzluğunu gidermeye çalıştığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

19.01.2020 09:45 - Son Güncelleme: 19.01.2020 09:45
Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Yıkımın en şiddetli yaşandığı New South Wales eyaletinde yolun ortasındaki su birikintisinden susuzluğunu gidermeye çalışan koala, bölgedeki canlıların halini özetler gibiydi.

Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle toplam nüfusun yarısı olan 25 bin koalanın telef olduğu belirtiliyor.

Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5 bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı.

Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı.

Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti.

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