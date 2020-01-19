Avustralya'da felaketi yaşatan yangınların ardından gelen yağmura sevinen koalanın susuzluğunu giderdiği o anlar!

Avustralya aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle tarihi felaket yaşanıyor. Birçok hayvanın telef olduğu ve birçoğunun da güçlükle kurtarıldığı yangının ardından dün başlayan yağmurlar yüzleri güldürdü. Yol ortasındaki su birikintisini gören koalanın susuzluğunu gidermeye çalıştığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

19.01.2020 09:45 - Son Güncelleme: 19.01.2020 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





