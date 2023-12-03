Almanya'da kar esareti: 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mahsur kaldı

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'nda 760 sefer iptal edildi. Uçağa binemeyen yolcular, havalimanında mahsur kaldı. Karla mücadelede sınıfta kalan Almanya yönetimi, sadece hava ulaşımında değil tren ve kara yolu ulaşımında da aksaklıkların önüne geçemedi. Öte yandan Bayern Münih-Union Berlin maçının da yoğun kar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.