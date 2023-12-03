Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'nda 760 sefer iptal edildi. Uçağa binemeyen yolcular, havalimanında mahsur kaldı. Karla mücadelede sınıfta kalan Almanya yönetimi, sadece hava ulaşımında değil tren ve kara yolu ulaşımında da aksaklıkların önüne geçemedi. Öte yandan Bayern Münih-Union Berlin maçının da yoğun kar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı.
Münih'te tren, tramvay, otobüs seferlerinde aksama yaşandı. Münih merkez tren istasyonu gelişlere kapatıldı.
Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin yarına kadar ciddi şekilde kardan etkileneceği belirtildi.