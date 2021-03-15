Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınından SİHA'lara övgü dolu sözler
Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'ın güvendiği dağlara kar yağdı. Yunanistan'ın SİHA korkusundan İsrail'e sarıldığı dönemde İsrail'den çok konuşulacak bir yazı geldi. İsrail İç Güvenlik sitesinde Türk SİHA'larının gücüne vurgu yapıldı. Öte yandan, Foreign Policy in Focus'ta çıkan bir analiz yazısında SİHA'lar için "Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçaksavar sistemlerini bozan bir 'sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.
15.03.2021 08:29
- Son Güncelleme: 15.03.2021 08:29