Bugünkü
Takvim

Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınından SİHA'lara övgü dolu sözler

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'ın güvendiği dağlara kar yağdı. Yunanistan'ın SİHA korkusundan İsrail'e sarıldığı dönemde İsrail'den çok konuşulacak bir yazı geldi. İsrail İç Güvenlik sitesinde Türk SİHA'larının gücüne vurgu yapıldı. Öte yandan, Foreign Policy in Focus'ta çıkan bir analiz yazısında SİHA'lar için "Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçaksavar sistemlerini bozan bir 'sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

15.03.2021 08:29 - Son Güncelleme: 15.03.2021 08:29
Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınında SİHA'lara övgü dolu sözler

Türk İHA/SİHA'ları dünya gündeminde giderek parlarken, bu sefer de İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin radarına takıldı. İsrail sitesinin yanı sıra bir analiz de Conn Hallinan'dan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınında SİHA'lara övgü dolu sözler

İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin Forbes.com'a dayandırdığı yazısına göre Türkiye, büyük, yüksekten uçan, bomba yüklü olanlarından, çok küçük, alçaktan uçanlara kadar çeşitli ölümcül silahlı insansız hava araçları geliştiren, dünyanın önde gelen drone üreticilerinden birisi.

Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınında SİHA'lara övgü dolu sözler

"Bir Türk insansız hava aracı üreticisi olan BAYKAR, ülkenin ilk savaş drone'u olmasını umduğu şeyin, kavramsal tasarım aşamasına geçtiğimiz günlerde başladı" diyen yazı şöyle devam ediyor: Özel sektöre ait şirket, kavramsal tasarım aşamasını 2023 yılına kadar tamamlayacak.

Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınında SİHA'lara övgü dolu sözler

Planlanan drone, 40 bin fit operasyonel yükseklikte uçacak. Yapay zeka destekli uçak, beş saat görev yapabilecek ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacak.

Aman Yunanistan duymasın! İsrail basınında SİHA'lara övgü dolu sözler

Savaş uçağının 0.8 Mach seyir hızına ulaşması ve maksimum 1 ton mühimmat taşıması bekleniyor. Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırı görevlerinde kullanılacak.