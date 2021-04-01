Türkiye’yi Fransa’nın içişlerine karışmakla itham eden Macron'un planı ne?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Fransa'nın içişlerine karışmakla itham ettiği suçlamalarını tekraren dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanı seçimlere sözde Türk müdahalesinin nasıl olacağını net bir şekilde açıklamıyor. Peki Macron'un Türkiye'yi hedef alan iddialarının perde arkasında ne var? İşte çarpıcı detaylar.
Macron nihayetinde diğer medya organları tarafından zaten defalarca tekrar edilmiş bu suçlamaları sadece yeniden dile getirerek bir kamuoyu baskısı oluşturmayı hedefliyor. Fransa cumhurbaşkanı iddiasında "Avrupa kıtasında Türkiye sivil toplum kuruluşları ve siyasi gruplar harekete geçirilerek resmi propaganda organları ile varlık gösteriyor" diyerek dolaylı yoldan Anadolu Ajansı'nı da hedef almıştı.
TÜRK DİPLOMASİSİ REDDETTİ
Macron'un bu açıklamalarına karşı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye'nin yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, barışı ve uyumu dışında Fransa'nın iç politikasıyla bağlantılı bir gündemi yok" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Fransız demokrasisi o kadar kırılgan mı ki, bu kadar kolay baltalanabilir?" sorusunu yönelttikten sonra "Bu sözler Fransız halkına bir hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.