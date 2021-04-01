Türkiye’yi Fransa’nın içişlerine karışmakla itham eden Macron'un planı ne?

TÜRK DİPLOMASİSİ REDDETTİ

Macron'un bu açıklamalarına karşı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye'nin yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, barışı ve uyumu dışında Fransa'nın iç politikasıyla bağlantılı bir gündemi yok" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Fransız demokrasisi o kadar kırılgan mı ki, bu kadar kolay baltalanabilir?" sorusunu yönelttikten sonra "Bu sözler Fransız halkına bir hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.