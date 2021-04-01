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Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

Dünya çapında askeri hareketlilik her geçen gün daha da artıyor. Birçok ülke, ordusuna ayırdığı bütçeyi artırdı. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşman çatlattı! Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları.

01.04.2021 10:45 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:45
Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

Son dakika haberi... Global Power'ın her yıl yayınladığı ülkelerin askeri güç raporu 2021 için de belli oldu. Raporda ülkelerin kara, deniz ve hava güçleri kalem kalem yazılırken, savunma bütçelerinden, ülke nüfusuna, var olan askeri personelden tüm askeri varlıklarına kadar ortaya konuyor.

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Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.

Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında altıncı olan Türkiye, helikopter, eğitmen ve tanker filosunda da ilk 10'da yer alıyor.

Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE
Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.

Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.