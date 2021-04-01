Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı! Türkiye hava gücüyle listeye damgasını vurdu

Dünya çapında askeri hareketlilik her geçen gün daha da artıyor. Birçok ülke, ordusuna ayırdığı bütçeyi artırdı. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşman çatlattı! Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları.

01.04.2021 10:45 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





