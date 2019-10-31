Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

500 yıllık Shuri Kalesi yangında adeta kül oldu. Japonya'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi alevlere teslim oldu. Saatlerce süren müdahaleye rağmen kalenin ana bölümü ve ek bina tamamen kül oldu. yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı'nın sarayı olarak inşa edilen Shuri Kalesi 2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

31.10.2019 14:29 - Son Güncelleme: 31.10.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





