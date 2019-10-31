GaleriDünya

Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

500 yıllık Shuri Kalesi yangında adeta kül oldu. Japonya'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi alevlere teslim oldu. Saatlerce süren müdahaleye rağmen kalenin ana bölümü ve ek bina tamamen kül oldu. yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı'nın sarayı olarak inşa edilen Shuri Kalesi 2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

31.10.2019 14:29 - Son Güncelleme: 31.10.2019 14:30
Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

Japonya'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.

Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

Japonya'nın Okinawa Ada'sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu.

Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40'ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti.

Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı.

Dünya Mirası listesindeki tarihi Shuri Kalesi kül oldu! Tam 500 yıllık...

Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken, kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!
Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!