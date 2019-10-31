Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!
Kanada'da yaşayan Rebecca Churan isimli bir kadının yaşadığı olay adeta şoke etti. 29 yaşındaki kadının uzuvları her geçen gün orantısız şekilde büyümeye başladı. Hayatı giderek kabusa dönen kadın doktor doktor gezdi ancak bu durumun bir çözümünü bulamadı. Çenesi, burnu, elleri ve ayakları büyüyen kadına son gittiği doktor teşhis koydu. Rebecca kendisini bu hale getiren hastalığı duyduğunda ise adeta şok geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
31.10.2019 10:50
- Son Güncelleme: 31.10.2019 11:02
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