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Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Kanada'da yaşayan Rebecca Churan isimli bir kadının yaşadığı olay adeta şoke etti. 29 yaşındaki kadının uzuvları her geçen gün orantısız şekilde büyümeye başladı. Hayatı giderek kabusa dönen kadın doktor doktor gezdi ancak bu durumun bir çözümünü bulamadı. Çenesi, burnu, elleri ve ayakları büyüyen kadına son gittiği doktor teşhis koydu. Rebecca kendisini bu hale getiren hastalığı duyduğunda ise adeta şok geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

31.10.2019 10:50 - Son Güncelleme: 31.10.2019 11:02
Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Kanada'nın Ontario kentinde yaşayan Rebecca Churan, yıllarca anlam veremediği durumun sebebini öğrendiğinde inanamadı.

Rebecca, hayatını muhtaç çocuklara adamış, yardımsever ve çalışkan genç bir kadındı.

Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Ancak 29 yaşındaki kadının hayatı, yavaş yavaş kabusa dönmeye başladı. Bir türlü anlamlandıramadığı bir şekilde, Rebecca'nın yüzü de dahil olmak üzere tüm bedeni değişiyordu.

Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Genç 38 numara ayakkabı giyiyordu ancak ayaklarından biri büyüyerek 44.5 numaraya ulaştı.

Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Kabus bununla da sınırlı kalmadı. Rebecca'nın çenesi ve burnu da gittikçe büyüyordu. Genç kadın eski fotoğraflarına bakıp hüngür hüngür ağlıyor, depresyonla pençeleşiyordu.

Çenesi, elleri, ayakları ve burnu büyüdü! Gerçeği öğrenince şoke oldu!

Gezmediği doktor, gitmediği hastane kalmadı. Hekimler bu orantısız büyümeye neyin sebep olduğunu bir türlü bulamıyordu.

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