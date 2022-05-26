İngiltere'de başbakanlık konutunda parti, alkol, kavga... Fotoğraflar ortaya çıktı
Başbakanlık konutunda pandemi kısıtlamaları döneminde verilen partiler konusunda resmi rapor nihayet yayınlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partilerde çekilen fotoğraflarını da içeren raporda başbakanlık çalışanlarının aşırı alkol aldığı, hatta bazı partilerde kavga çıktığı bilgileri de yer alıyor. İşte dünyanın konuştuğu haberden çarpıcı detaylar.
26.05.2022 10:04 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:06
Raporda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 ve 2021'deki kısıtlamalar sırasında 16 partiye katıldığı belirtildi.
Raporun yayınlanmasının ardından İngiltere Başbakanı boris Johnson bir kez daha parlamentoda özür diledi.