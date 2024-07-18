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Bangladeş'te sokaklar karıştı... "Kamuda kontenjan" kararı protestolarında ölü sayısı artıyor!

Bangladeş'te sokaklar karıştı. Ülkede, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığı belirtildi. İşte Bangladeş'ten görüntüler...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 23:37 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 23:37
Bangladeş’te sokaklar karıştı... Kamuda kontenjan kararı protestolarında ölü sayısı artıyor! 1

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Bangladeş’te sokaklar karıştı... Kamuda kontenjan kararı protestolarında ölü sayısı artıyor! 2

ÖLÜ SAYISI 25'e YÜKSELDİ

Ülkede yayın yapan Prothom Alo ve Daily Star gazetelerine göre, ülke genelindeki protestolarda göstericiler ile polis arasında arbede çıkması sonucu 19 kişi daha yaşamını yitirdi. Kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına karşı başlatılan protestolarda ölü sayısı 25'e yükselirken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Bangladeş’te sokaklar karıştı... Kamuda kontenjan kararı protestolarında ölü sayısı artıyor! 3

Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.

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