Bangladeş'te sokaklar karıştı... "Kamuda kontenjan" kararı protestolarında ölü sayısı artıyor!

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ÖLÜ SAYISI 25'e YÜKSELDİ

Ülkede yayın yapan Prothom Alo ve Daily Star gazetelerine göre, ülke genelindeki protestolarda göstericiler ile polis arasında arbede çıkması sonucu 19 kişi daha yaşamını yitirdi. Kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına karşı başlatılan protestolarda ölü sayısı 25'e yükselirken, yüzlerce kişi de yaralandı.