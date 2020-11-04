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ABD yeni başkanını seçiyor! İşte seçimlere damga vuran kareler

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Seçim, dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip ediliyor. Kıran kırana geçen yarış, renkli görüntülere sahne oluyor.

04.11.2020 13:05 - Son Güncelleme: 04.11.2020 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





