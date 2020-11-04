ABD yeni başkanını seçiyor! İşte seçimlere damga vuran kareler
ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Seçim, dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip ediliyor. Kıran kırana geçen yarış, renkli görüntülere sahne oluyor.
04.11.2020 13:05
- Son Güncelleme: 04.11.2020 13:05
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık seçimlerine dair yaptığı açıklamada, "Biz aslında bu seçimleri kazandık." dedi.
Seçime katılım oranı ise 112 yıllık rekoru paramparça ederken, bahis piyasasındaki oranlar Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.
SOKAKLAR KARIŞTI
ABD'de oyların sayımı devam ederken, Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.