50 yaş büyük milyarder eşe korkunç tuzak! Havaalanında tanışıp jet hızıyla evlenmişti... Kara dul!
Eşiyle havaalanında tanışan Japonya'nın çapkın milyarderinin başına korkunç bir son geldi. 77 yaşındaki milyarder iş insanı daha önce verdiği bir demeçte "Para kazanma amacım çekici genç kadınlarla flört etmek" derken, 25 yaşındaki genç model eşinin kendisi için hazırladığı tuzaktan habersizdi. İşte kan donduran o cinayet planının detayları...
29.04.2021 13:13
- Son Güncelleme: 29.04.2021 13:35
Japon emlak patronu Kosuke Nozaki, kaleme aldığı köşe yazısında Tokyo'nun Haneda havaalanında, Saki Sudo'nun kendisine yardım etmesini sağlamak için bilerek takılıp düştüğünü ve bu şekilde tanıştıklarını söylemişti.
Nozaki, 2018 yılında ölümünden kısa bir süre önce Gendai Business web sitesi için yazdığı bir köşe yazısında, insanlar onu parasının peşinde olduğu konusunda uyarsa bile Sudo ile evlenerek 'mutlu olacağından emin' olduğunu yazmıştı.
GÜZEL KADINLARLA BERABER OLMAK İÇİN SERVET YAPTI
Kitabın yayıncısının web sitesine göre Nozaki, servetini yoktan inşa etti ve metal hurdalar da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi sattı.
Kosuke Nozaki, "Arabalara veya evlere ilgi duymuyorum. Bunun yerine, güzel kadınlarla birlikte olmak için sınırsız bir arzum var" ifadelerini kullanmıştı.
Japon iş insanı, 2016 yılında kaleme aldığı ve "Kişu'nun Don Juan'ı" adını verdiği kitabında, 'Para kazanmamın sebebi çekici kadınlarla flört etmek' diye yazmıştı.