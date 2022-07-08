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Haberler Dünya Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! İşte dünya siyasi tarihinde suikasta kurban giden liderler

Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! İşte dünya siyasi tarihinde suikasta kurban giden liderler

Dünya Japonya'dan gelen şok haberle sarsıldı. Eski Başbakan Shinzo Abe, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eski Japonya Başbakanın öldürülmesi dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi.

08.07.2022 15:46 - Son Güncelleme: 08.07.2022 15:46
Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin başta olmak üzere birçok lider suikasta uğradı. Bu suikastlar, ülkelerin hatta bölgelerin geleceğini derinden etkiledi.

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Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, bugün Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

Abe'nin öldürülmesi, siyasi ya da dini nedenli bir suikast olup olmadığı yönündeki belirsizliğini koruyor.

Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

Japon hükümeti açıklamasında "Sebebi ne olursa olsun, bu tür çirkin eylemler kesinlikle kabul edilemez ve bu eylemi şiddetle kınıyorum.

Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastlar

Hükümet, bu duruma yanıt vermek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır" denildi.

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