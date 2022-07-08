Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastını konuşuyor! İşte dünya siyasi tarihinde suikasta kurban giden liderler
Dünya Japonya'dan gelen şok haberle sarsıldı. Eski Başbakan Shinzo Abe, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eski Japonya Başbakanın öldürülmesi dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi.
08.07.2022 15:46 - Son Güncelleme: 08.07.2022 15:46
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, bugün Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.