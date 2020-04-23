Haberler Galeri Dünya Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Önce Çin ardından İtalya, İspanya, İngiltere, ABD ve Güney Amerika ülkeleri... Koronavirüs dünyayı kırıp geçirmeye, ölü ve vaka sayılarını artırmaya her geçen gün devam ediyor. Amerika Birleşik Devleteri'nin en önemli eyaletlerinden New York semalarında akbabalar uçarken, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'dan kan donduran fotoğralar geliyor. Tarihe tanıklık ettiğimiz şu günler adeta gerçekleşen bir kıyamet senaryosu gibi.

23.04.2020 13:41 - Son Güncelleme: 23.04.2020 14:33
Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Yeryüzünde 2 milyon 640 bin insana bulaşan corona virüs, bugüne kadar 184 bini aşkın can aldı. Dünyada 210 ülke ve bölgeye ulaşan salgın hızla yayılırken, bir ülkeden kan donduran görüntüler geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

210 milyon nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edildi. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise corona virüs salgınını küçümseyip 'küçük bir grip' olarak tanımladı.

Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 'Tropik Trump' Bolsonaro'ya kısa sürede taraftarları da eklendi, günlerdir karantina tedbirlerinin kaldırılması için gösteri yapıyorlar.

Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Ancak Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus'tan gelen işaretler, Amazon havzasında corona virüs salgınının ağır sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu

Belediye Başkanlığı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplu mezarların açılması için talimat verilmek zorunda kalındı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü
Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü