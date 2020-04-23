Koronavirüs göz göre göre böyle geldi! Kıyamet şimdi koptu
Önce Çin ardından İtalya, İspanya, İngiltere, ABD ve Güney Amerika ülkeleri... Koronavirüs dünyayı kırıp geçirmeye, ölü ve vaka sayılarını artırmaya her geçen gün devam ediyor. Amerika Birleşik Devleteri'nin en önemli eyaletlerinden New York semalarında akbabalar uçarken, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'dan kan donduran fotoğralar geliyor. Tarihe tanıklık ettiğimiz şu günler adeta gerçekleşen bir kıyamet senaryosu gibi.
23.04.2020 13:41
- Son Güncelleme: 23.04.2020 14:33
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