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ABD'de ıssız çölün ortasında bulunan gizemli monolit geldiği gibi kayboldu! Panik giderek büyüyor...

Ne bir film seti ne de bir reklam çekimi... Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti... Uzaylılar ve NASA hakkındaki tartışmalar, komplo teorileri almış başını giderkeni çölüm orta yerinde öyle bir şey keşfedildi ki kan donduran cinsten. Utah eyaletinde çölün ortasında metal yapıda blok keşfedildi. Ancak ıssız çölde şans eseri bulunan gizemli monolitin kaybolduğu açıklandı. Nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı bilinmeyen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki metal yapı, tüm dünyada büyük merak uyandırmıştı.

30.11.2020 09:26 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





