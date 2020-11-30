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ABD'de ıssız çölün ortasında bulunan gizemli monolit geldiği gibi kayboldu! Panik giderek büyüyor...
ABD'de ıssız çölün ortasında bulunan gizemli monolit geldiği gibi kayboldu! Panik giderek büyüyor...
Ne bir film seti ne de bir reklam çekimi... Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti... Uzaylılar ve NASA hakkındaki tartışmalar, komplo teorileri almış başını giderkeni çölüm orta yerinde öyle bir şey keşfedildi ki kan donduran cinsten. Utah eyaletinde çölün ortasında metal yapıda blok keşfedildi. Ancak ıssız çölde şans eseri bulunan gizemli monolitin kaybolduğu açıklandı. Nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı bilinmeyen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki metal yapı, tüm dünyada büyük merak uyandırmıştı.
30.11.2020 09:26
- Son Güncelleme: 30.11.2020 09:26
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.
BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.
Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerel KSLTV televizyonuna yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi:
"Kayaların ortasında parlak, gümüş bir monolit duruyordu ve oraya rastgele konulmuş gibi değil ama sanki birileri tarafından yerleştirilmişe benziyordu. Sanırım bir sanatçının işi olmalı."
Hutchings, monolitin 'new wave akımı sanatçıları' ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürdü.