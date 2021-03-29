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Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan tweet bir nükleer kodu muydu?

Twitter'da dakikalar içerisinde en çok konuşulan konu olan ABD ordusunun paylaşımı dünyayı şoke etti. 14 karakterden oluşan tweetin 30 dakika içerisinde kaldırılması büyük merak uyandırdı. Birçok Twitter kullanıcısı "Bu durumu açıklayacak mısınız yoksa dünya bir saat içinde yok mu olacak" paylaşımlarında bulunurken "tweet bir nükleer kodu mu?" sorusu akıllara geldi.

29.03.2021 13:16 - Son Güncelleme: 29.03.2021 13:19
Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan bir nükleer kodu muydu?

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM) resmi Twitter hesabından şifreye benzer bir tweet paylaşması sosyal medyayı ışık hızıyla alt üst etti.

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Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan bir nükleer kodu muydu?

STRATCOM'un Twitter hesabında pazar akşamı ";l;;gmlxzssaw," şeklinde bir tweet atması, "Yanlışlıkla ABD'nin nükleer kodlarını mı paylaştılar" yorumlarına yol açtı.

Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan bir nükleer kodu muydu?

Kısa sürede binlerce kez retweetlenen paylaşım 30 dakika sonra kaldırıldı. STRATCOM, sonrasında attığı tweet'te "Karışıklık için özür dileriz. Lütfen bu post'u önemsemeyin" ifadelerini kullandı.

Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan bir nükleer kodu muydu?

Buna karşın paylaşım sosyal medyada espriyle karışık yorumlara yol açtı. Teknoloji bloggerı Jane Manchun Wong, ABD'nin nükleer silahlarının güvenliğinden sorumlu STRATCOM'un yanlışlıkla gizli bir nükleer bilgiyi paylaşmış olabileceğini yazdı.

Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan bir nükleer kodu muydu?

'HERKESE ELVEDA DEME ZAMANI...'
Blogger Wong, nükleer felaketin kapıda olabileceğine dair esprili Twitter paylaşımında "Herkese elveda deme zamanı. Dostlarımı ve ailemi özleyeceğim" diye yazdı.