Dünya bu tweeti konuşuyor! ABD ordusu paylaştığı gibi sildi! Paylaşılan tweet bir nükleer kodu muydu?
Twitter'da dakikalar içerisinde en çok konuşulan konu olan ABD ordusunun paylaşımı dünyayı şoke etti. 14 karakterden oluşan tweetin 30 dakika içerisinde kaldırılması büyük merak uyandırdı. Birçok Twitter kullanıcısı "Bu durumu açıklayacak mısınız yoksa dünya bir saat içinde yok mu olacak" paylaşımlarında bulunurken "tweet bir nükleer kodu mu?" sorusu akıllara geldi.
29.03.2021 13:16
- Son Güncelleme: 29.03.2021 13:19