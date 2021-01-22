Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle oturuşu sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar Sanders'in fotoğrafını farklı fotoğraflarla montajladı. Fotoğraflar hakkında fikri sorulan Sanders ise, " Vermont'ta soğuk hakkında bir şeyler biliyoruz. Moda hakkında endişelenmiyoruz. O gün de tek yaptığım sıcak kalmaktı" dedi.