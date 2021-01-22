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Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

Sosyal medyanın gündemine oturan Bernie Sanders'ın eldivenlerinin hikayesi ortaya çıktı. ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayı olan Senatör Bernie Sanders'ın, Biden'ın yemin törenindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı. İşte photoshopla hazırlanan o eğlenceli görseller...

22.01.2021 12:42 - Son Güncelleme: 22.01.2021 12:54
Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle oturuşu sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar Sanders'in fotoğrafını farklı fotoğraflarla montajladı. Fotoğraflar hakkında fikri sorulan Sanders ise, " Vermont'ta soğuk hakkında bir şeyler biliyoruz. Moda hakkında endişelenmiyoruz. O gün de tek yaptığım sıcak kalmaktı" dedi.

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Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayı olan Senatör Bernie Sanders'ın, Biden'ın yemin törenindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

Üzerine haki bir mont giyen, renkli yün eldivenleriyle sıkılmış bir görüntü veren Sanders'ın oturuşu, tarihi ve sinema dünyasından tanıdık yüzlerce görüntünün içine yerleştirildi.

Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

Sanders'ın çok konuşulan eldivenlerinin hikayesi ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

Bernie Sanders sosyal medyanın diline düştü! Eldivenli fotoğrafına montaj üstüne montaj yapıldı

BuzzFeedNews muhabiri Ruby Kramer'a göre, Bernie'nin eldivenleri senatör seçildiği Vermont'ta bir öğretmen olan Jen Ellis tarafından özel yapıldı.