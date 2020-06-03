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20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

Ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı. Tabi ki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'dan bahsediyoruz. Kralın zevk otelinden bilgiler sızmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine sadece ükesinde değil, dünyada çok tartışılan bir karara imza attı. İşte tüm detaylar...

03.06.2020 10:24 - Son Güncelleme: 03.06.2020 10:24
20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

Tayland Kralı tartışmaları ülkesinin sınırlarını aşan bir karara imza attı.

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20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

Tayland, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatmıştı.

20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.

20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtilmişti.

20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...

67 yaşındaki Tayland Kralı, nisan ayında sessiz sedasız ülkesine dönmüş, buradaki işlerini hallettikten sonra, yeniden sessiz sedasız kapattığı lüks otele dönmüştü.

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