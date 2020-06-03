20 cariyesiyle karantinaya kapanan Tayland Kralı yine yaptı yapacağını! Karısı için...
Ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı. Tabi ki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'dan bahsediyoruz. Kralın zevk otelinden bilgiler sızmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine sadece ükesinde değil, dünyada çok tartışılan bir karara imza attı. İşte tüm detaylar...
03.06.2020 10:24
- Son Güncelleme: 03.06.2020 10:24
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