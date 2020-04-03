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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından son dakika corona virüs haberleri ne yazık ki gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aştı. Can kaybı ise 53 bin sınırını geçti. ABD, İtalya ve İspanya salgından en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkarken, haber ajansları, salgının vurduğu ülkelerden çarpıcı fotoğraflar servis ediyor. Veda edenin olmadığı toplu mezarlar, tıklım tıklım yoğun bakım üniteleri, sokaklarda dua edenler... Çoğunu filmlerde izlediğimiz bu anları dünya bizzat yaşıyor. İşte korona virüs salgınına dair son dakika gelişmeleri...

03.04.2020 10:43 - Son Güncelleme: 03.04.2020 10:43
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Corona virüsü ürkütücü derecede hızla yayılmaya ve ülklere diz çöktürmeye devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada corona virüsüvakalarının sayısı 1 milyonu aştı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Böylece dünyada vaka sayısı 1 haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlanmış oldu. İngiliz Dailymail gazetesi ise yaptığı haberde, dünya çapında vaka sayısının 100 bini bulmasının 55 gün sürdüğünü yazdı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Vaka sayılarının 500 bini bulması ise 76 gün sürdü. Tüm bunlardan çok daha ürkütücü olan ise, vaka sayısının sadece 8 gün içerisinde 500 binden 1 milyona fırlaması oldu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Üniversitenin son verilerine göre en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla ABD, İtalya, İspanya, Almanya, Çin, Fransa, İran ve İngiltere.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

En çok can kaybının görüldüğü ülkeler ise sırasıyla İtalya, İspanya, ABD, Fransa, Çin, İran, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Belçika.

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