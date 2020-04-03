Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüs eli kolu bağladı | Dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünyanın dört bir yanından son dakika corona virüs haberleri ne yazık ki gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aştı. Can kaybı ise 53 bin sınırını geçti. ABD, İtalya ve İspanya salgından en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkarken, haber ajansları, salgının vurduğu ülkelerden çarpıcı fotoğraflar servis ediyor. Veda edenin olmadığı toplu mezarlar, tıklım tıklım yoğun bakım üniteleri, sokaklarda dua edenler... Çoğunu filmlerde izlediğimiz bu anları dünya bizzat yaşıyor. İşte korona virüs salgınına dair son dakika gelişmeleri...
03.04.2020 10:43
- Son Güncelleme: 03.04.2020 10:43
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