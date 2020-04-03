Haberler Galeri Dünya Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Dünya corona virüs karşısında bir ölüm kalım savaşı veriyor. Toplamda vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı ise 53 bini aştı. Korona virüsün en çok etkilediği ülkeler ise ABD, Fransa, İspanya, İtalya ve ana kara Çin. Bilim insanları bir yandan corona virüse çare olabilecek aşı ve ya ilaç ararken bir yandan da korona virüsün ortaya çıkışına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FBI raporunun ardından şimdi de Çin'de çekilen 7 dakikalık bir belgesel 'corona virüs Çin'in işi mi?' sorularını yeniden ortaya çıkaran komple teorilerini yeniden gündeme getirdi.

03.04.2020 10:48 - Son Güncelleme: 03.04.2020 10:48
Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Dün gün yüzüne çıkan FBI raporu sayesinde, corona virüsü ortaya çıkmadan tam bir yıl önce, ABD'de bir havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla Çinli bir bilim adamı yakalandığı ortaya çıkmıştı.

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Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Dünya bugün ise ortaya çıkan bir belgesele kilitlendi... Çinli bir virüs araştırmacısının Hubei'deki gizemli mağaralarda vahşi yarasalar yakaladığını gösteren belgesel, corona virüsünün Wuhan'daki Çin Bilim İletişim Merkezi'nde doğmuş olabileceği komplo teorisini körükledi.

Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Film, onlarca mağarayı ziyaret eden merkezin araştırmacısı Tian'ı takip ediyor. Ortaya çıkan bu belgesel, corona virüsünün kökeni hakkında yeni bir spekülasyon başlattı.

Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Kimi kesimler, viroloğu 'yarasaların doğal ortamlarına girmekle' suçladı. Bunun yanı sıra virüsün Wuhan'daki başka bir laboratuvarda yaratılmış olabileceğini veya ABD'nin elinden çıkmış olduğunu düşünenler mevcut.

Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...

Uzmanlar ise, bu tür iddiaları 'endişe ve panik yaratmakla' suçlayarak reddediyor. İşte corona virüsüne ve dünya gümdemine bomba gibi oturan belgeselle ilgili tüm detaylar...

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