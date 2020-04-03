Dünya bu corona virüs belgeselini konuşuyor! Koronayı Çin mi yarattı? Tüm gizem ortaya çıktı...
Dünya corona virüs karşısında bir ölüm kalım savaşı veriyor. Toplamda vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı ise 53 bini aştı. Korona virüsün en çok etkilediği ülkeler ise ABD, Fransa, İspanya, İtalya ve ana kara Çin. Bilim insanları bir yandan corona virüse çare olabilecek aşı ve ya ilaç ararken bir yandan da korona virüsün ortaya çıkışına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FBI raporunun ardından şimdi de Çin'de çekilen 7 dakikalık bir belgesel 'corona virüs Çin'in işi mi?' sorularını yeniden ortaya çıkaran komple teorilerini yeniden gündeme getirdi.
03.04.2020 10:48
- Son Güncelleme: 03.04.2020 10:48
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