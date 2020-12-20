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Haberler Galeri Yaşam Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Mantık soruları son zamanlarda sosyal medyaya damga vuruyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

20.12.2020 08:06 - Son Güncelleme:
Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

FBI ÖZEL AJANLARINA BU SORULARI SORUYOR

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu testleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. Cevaplar galerinin sonunda...

Çiftçinin eşi kayıp. Siz bulabiliyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Gruba silah çekmiş olan katili kurtarabilecek olan gizli kişiyi görebiliyor musunuz?

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Gök bilimcinin gizlendiği yeri görebiliyor musunuz?

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Kazları tilkinin elinden kurtarabilecek olan gizli kurtarıcıyı bulabildiniz mi?

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Avcıyı bekleyen tehlikenin farkında mısınız?

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