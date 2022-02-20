Dünya Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşurken savcıdan şok açıklama: Tetiği Alec çekmemiş olabilir
Dünya aylardır Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesini konuşurken bölge savcısından olayın seyrini değiştirecek bir açıklama geldi. Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söyledi.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor.
Yaşanan trajedinin baş aktörü Alec Baldwin olayın ardından sessizliğini bozmuş ve ABC'ye özel açıklamasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı. Baldwin gözyaşlarıyla verdiği özel röportajda tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.
Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala aralanmayan gizem perdesi ve son olarak Halyna Hutchins'in ailesinin de Baldwin2e dava açmasıyla birlikte her şey kördüğüm olmaya başlarken gelen bir Haber ise herkesi şaşkına çevirdi.
Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söyledi.
Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in geçen aralık ayında ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısın dikkatini çektiğini söyledi. "Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün.