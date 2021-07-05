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Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

Göreve geldiği günden bu yana gaflarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden yeniden gündem oldu. Hafta sonu seyahatinde Michigan'daki pasta dükkanında medya ordusunu peşinde sürükleyen Biden bir muhabirin sorusuna cevap veremeyince alay konusu oldu. İşte detaylar…

05.07.2021 16:31 - Son Güncelleme: 05.07.2021 16:31
Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

ABD Başkanı Biden, Michigan'a yaptığı Cumartesi gezisini dondurma yiyerek ve dükkandaki diğer müşterilerle sohbet ederek noktaladı. Geçmişte eski başkanlar Başkanlar Herbert Hoover ve Gerald Ford'un da katıldığı bir etkinlik olan Traverse City Ulusal Kiraz Festivali yakınlarındaki bir kiraz çiftliğinde yerel yetkililer ve seçmenlerle bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

NOTLARA BAKMADAN CEVAP VEREMEDİ
Biden, Michigan'daki pasta dükkanında medya ordusunu peşinde sürüklerken şoke edici bir olay yaşandı. ABD Başkanı Biden, birkaç dakika önce kendisine bilgi verilen bir konu hakkında, muhabirin kendisine yönelttiği soruya cevap vermek için, takım elbisesinin cebindeki notları beceriksizce karıştırdı.

Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

Muhabir, Michigan eyaletindeki Central Lake'te bulunan King Orchards çiftlik mağazasında alışveriş yapan Biden'a, "Rusların yaptığı en son siber saldırı" ile ilgili bir soru sormaya başladı.

Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

SÖZÜNÜ KESTİ AMA...
Ancak 78 yaşındaki Biden, ABD istihbaratının saldırının Kremlin'den gelip gelmediğinden emin olmadığını söyleyerek muhabirin sözünü kesti. Biden, "Ruslar olduğundan emin değiliz" dedi ve ekledi: "Uçaktayken bir bilgi aldım. Bu yüzden uçaktan geç indim."

Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

Muhabirin sorusuna daha kapsamlı bir cevap vermeye çabalayan Biden, cebinden çıkardığı kağıda bakarken, "Bana ne gönderdiklerini söyleyeyim" dedi. O sırada kasiyer Biden'a "Makbuz ister misiniz?" sorusunu yöneltti.