Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...
Göreve geldiği günden bu yana gaflarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden yeniden gündem oldu. Hafta sonu seyahatinde Michigan'daki pasta dükkanında medya ordusunu peşinde sürükleyen Biden bir muhabirin sorusuna cevap veremeyince alay konusu oldu. İşte detaylar…
05.07.2021 16:31
- Son Güncelleme: 05.07.2021 16:31
ABD Başkanı Biden, Michigan'a yaptığı Cumartesi gezisini dondurma yiyerek ve dükkandaki diğer müşterilerle sohbet ederek noktaladı. Geçmişte eski başkanlar Başkanlar Herbert Hoover ve Gerald Ford'un da katıldığı bir etkinlik olan Traverse City Ulusal Kiraz Festivali yakınlarındaki bir kiraz çiftliğinde yerel yetkililer ve seçmenlerle bir araya geldi.
NOTLARA BAKMADAN CEVAP VEREMEDİ
Biden, Michigan'daki pasta dükkanında medya ordusunu peşinde sürüklerken şoke edici bir olay yaşandı. ABD Başkanı Biden, birkaç dakika önce kendisine bilgi verilen bir konu hakkında, muhabirin kendisine yönelttiği soruya cevap vermek için, takım elbisesinin cebindeki notları beceriksizce karıştırdı.