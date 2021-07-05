Dünya Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Muhabir öyle bir soru sordu ki...

ABD Başkanı Biden, Michigan'a yaptığı Cumartesi gezisini dondurma yiyerek ve dükkandaki diğer müşterilerle sohbet ederek noktaladı. Geçmişte eski başkanlar Başkanlar Herbert Hoover ve Gerald Ford'un da katıldığı bir etkinlik olan Traverse City Ulusal Kiraz Festivali yakınlarındaki bir kiraz çiftliğinde yerel yetkililer ve seçmenlerle bir araya geldi.