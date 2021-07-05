Yunan gazeteden rezillik! Türkiye’nin Fransız Rafale jetlerini kopyaladığını iddia etti!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin üstünlüğünü hazmedemeyen Yunanistan'dan skandal bir hareket daha geldi. Özellikle dünyanın Türk SİHA'larını konuşması Yunanlıları rahatsız etti. Yunan gazetesi Ta Nea, akıl sınırlarını zorlayan bir manşete imza attı. Gazete, Fransız Rafale jetlerinin sırlarını Türkiye'nin kopyaladığını iddia etti.
05.07.2021 12:57
- Son Güncelleme: 05.07.2021 12:57
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı.
Anlaşma bu yılın Ocak ayında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı, iki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle Ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı.
Yunan medyası, haftalarca yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olan Rafale jetleriyle birlikte Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün el değiştirdiğini yazdı.
İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında akıl sınırlarını zorlayan bir haberi manşetinden verdi.
'Türkler satın aldığımız jetleri nasıl kopyalıyor: Rafale'in sırlarını çalıyorlar' başlığıyla yer alan haberde, askeri casusluğun perde arkasının açığa çıkarıldığı ileri sürüldü.