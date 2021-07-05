Yunan gazeteden rezillik! Türkiye’nin Fransız Rafale jetlerini kopyaladığını iddia etti!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin üstünlüğünü hazmedemeyen Yunanistan'dan skandal bir hareket daha geldi. Özellikle dünyanın Türk SİHA'larını konuşması Yunanlıları rahatsız etti. Yunan gazetesi Ta Nea, akıl sınırlarını zorlayan bir manşete imza attı. Gazete, Fransız Rafale jetlerinin sırlarını Türkiye'nin kopyaladığını iddia etti.

05.07.2021 12:57 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





