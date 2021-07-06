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Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

Yerli ve milli silahlarla dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye rakiplerinin bile övgüsünü alıyor. Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerini öve öve bitiremedi. Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" ifadelerini kullandı.

06.07.2021 14:26 - Son Güncelleme: 06.07.2021 14:26
Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türk zırhlı araç şirketleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

"TÜRKLER HEKESLE DOST''
Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi. Türklerin herkesle dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" dedi.

Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

"TÜRKLERİN BAŞARISININ SIRRI...''
Zaharoviç, Türk zırhlı araçlarının başarısındaki sırrına ilişkin, "Türkiye'deki mevzuatın yerli işletmelere aracı resmi kurumun onayını almadan kendi araçlarını pazarlama aşamasında yurtdışına sunma imkanı tanıması olduğu" yorumunda bulundu.

Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

İHRACAT SON 5 YILDA YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı.

Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını yüzde 59 azalttı.

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15'inci sıradan 20'inci sıraya indi.