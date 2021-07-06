Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü: Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek Türk şirketler oluyor

"TÜRKLER HEKESLE DOST''

Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi. Türklerin herkesle dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" dedi.