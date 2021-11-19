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Haberler Dünya Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika'da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika'da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Uyuşturucu çetelerinin sık sık karşı karşıya geldiği Meksika'da gün geçmiyor ki kan dondurna bir olay yaşanmasın. Zacatecas eyaletinde Cuauhtemoc bölgesinde 9'u üst geçide asılı olmak üzere 10 ceset bulundu. Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

AJANSLAR
19.11.2021 11:25 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:26
Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika’da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 ceset bulundu.

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Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika’da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.

Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika’da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi.

Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika’da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.

Dünya ayakta! Kan donduran görüntü: Meksika’da üst geçide asılı 9 ceset bulundu

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

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