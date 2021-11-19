Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti
Dünya 2 yıla yakın bir süredir koronavirüsle savaşırken yapılan son araştırma koronavirüsle ilgili bilinen her şeyi çöpe attı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bilinen ilk kovid vakası ve tarihi değişti. İşte detaylar
19.11.2021 11:46
- Son Güncelleme: 19.11.2021 11:46
Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Arizona Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji başkanı Michael Worobey, yaygın olarak COVID-19'a yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını açıkladı.