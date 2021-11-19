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Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Dünya 2 yıla yakın bir süredir koronavirüsle savaşırken yapılan son araştırma koronavirüsle ilgili bilinen her şeyi çöpe attı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bilinen ilk kovid vakası ve tarihi değişti. İşte detaylar

19.11.2021 11:46 - Son Güncelleme: 19.11.2021 11:46
Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bilinen ilk COVID-19 vakası, Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında çalışan bir kadın satıcıydı.

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Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Önceki araştırmalarda hasta sıfırın hayvan pazarıyla alakası olmayan bir muhasebeci olduğu iddia edilmiş, bu durum virüsün laboratuvardan sızmış olduğu iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Arizona Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji başkanı Michael Worobey, yaygın olarak COVID-19'a yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını açıkladı.

Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Kafa karışıklığının nedeni ise hastanın 8 Aralık'ta yaşadığı bir diş problemiydi.

Bildiğiniz her şeyi unutun! İlk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Huanan Pazarı'ndaki işçilerde görülen birden fazla vakadan sonra semptomlarının ortaya çıkması, orada bir kadın deniz ürünleri satıcısını bilinen en eski vaka haline getirdi ve hastalık başlangıcı 11 Aralık oldu.

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