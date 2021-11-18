Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu
Dünya henüz Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokundan çıkamazken flaş bir gelişme yaşandı. Olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi. Davanın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.
18.11.2021 09:13
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:13
ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust (Pas) filminin çekimleri sırasında ateşlediği kurusıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi.
Provalar sırasında Baldwin'in kameraya doğru ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nun yaralanmasına yol açmıştı.