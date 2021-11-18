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Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Dünya henüz Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokundan çıkamazken flaş bir gelişme yaşandı. Olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi. Davanın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.

18.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 18.11.2021 09:13
Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust (Pas) filminin çekimleri sırasında ateşlediği kurusıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi.

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Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Provalar sırasında Baldwin'in kameraya doğru ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nun yaralanmasına yol açmıştı.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Davayı, senaryo amiri Mamie Mitchell açtı. Çarşamba günü yapılan basın toplantısında Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların "dikkatsiz" davrandığını belirterek, yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Senaryoda, "Baldwin'in ya da başka herhangi birinin silahı ateşlemesi gerektiğine dair herhangi bir bilgi olmadığı" iddia edildi.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Mitchell'ın açtığı davada senaryoda olayın yaşandığı sahnede 3 yakın çekim planı - biri Baldwin'in gözlerine, diğeri omzundaki kan izine ve üçüncüsü de eli silah kılıfına uzanırken Baldwin'in gövdesine odaklanan - olduğu belirtildi.

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