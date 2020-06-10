Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı
Bilim insanları özellikle son 100 yılda sanayi devriminin tamamlanması, fosil yakıtlarının artması ve atmosfere salınan karbondioksit başta olmak üzere diğer sera gazların artışı nedeniyle sıcaklıkların artışını buzulların erimesini takip etti. Yapılan son araştırmada, Dünya'nın sıcaklığı yakından takip edildiğinde korkunç görüntülerin ortaya çıktığı tespit edildi.
10.06.2020 09:39
- Son Güncelleme: 10.06.2020 09:39
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