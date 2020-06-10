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Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Bilim insanları özellikle son 100 yılda sanayi devriminin tamamlanması, fosil yakıtlarının artması ve atmosfere salınan karbondioksit başta olmak üzere diğer sera gazların artışı nedeniyle sıcaklıkların artışını buzulların erimesini takip etti. Yapılan son araştırmada, Dünya'nın sıcaklığı yakından takip edildiğinde korkunç görüntülerin ortaya çıktığı tespit edildi.

10.06.2020 09:39 - Son Güncelleme: 10.06.2020 09:39
Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya aşırı ısınmaya devam ediyor.

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Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Bilim insanları günler önce geride bıraktığımız Mayıs ayını analiz etti ve beklentilerin aksine tüm zamanların en sıcak Mayıs ayı olduğunu açıkladı. Aynı açıklamaya göre Sibirya ortalamadan 10 derece daha sıcak bir ay geçirdi.

Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S), bu yılın Mayıs ayının 1981'den 2020'ye kadarki Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğine dikkat çekiyor.

Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Aşırı ısınma, kutup bölgelerini de etkiliyor. Dünya'daki donmuş toprakların büyük bölümüne ev sahipliği yapan Sibirya'da da sıcaklıklar Mayıs ayında ortalamanın 10 derece üstüne çıktı.

Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı

Uzmanlar, insanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizerken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.

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