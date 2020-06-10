Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı
Bilim insanları koronavirüs konusunda önemli çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi. İşte anketin sonuçları...
10.06.2020 15:09
- Son Güncelleme: 10.06.2020 15:18
New York Times gazetesinin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.
DİĞER GALERİLER