Haberler Galeri Dünya Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

Bilim insanları koronavirüs konusunda önemli çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi. İşte anketin sonuçları...

10.06.2020 15:09 - Son Güncelleme: 10.06.2020 15:18
Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

New York Times gazetesinin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

Ancak bu virüse karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar maç, konser veya ayin gibi kalabalık ortamlara girmeyeceğini söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.

Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

BİR DAHA ASLA!
Araştırmaya katılan epidemiyologlar arasında bir daha asla tanıdıklarıyla selamlaşmak için sarılmayacağını ya da ellerini sıkmayacağını söyleyenler de var.

Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

BU YAZ NELERİ TEKRAR YAPACAKLAR?
Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 64'ü, evlerine gelen kargo ya da mektupları dezenfekte etmeden eve almaya bu yaz içerisinde başlayacaklarını söyledi.

Maske kullanımı ne zaman sona erecek? 511 uzman isim yanıtladı

Yine bu yaz aylarında acil olmayan rahatsızlıkları için randevu alıp doktora gideceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 60 olurken, yüzde 56'sı da yakın bir mesafede, kendi aracıyla tek gece konaklamalı tatile gidebileceğini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı
Dünya aşırı ısınıyor! Bilim insanları korkutan görüntüleri paylaştı