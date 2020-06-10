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Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Özellikle yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir domates. Mutfaklarımızın da olmazsa olmazı olan domatesten aklınıza gelebilecek pek çok şey üretilebiliyor. Peki ya bozulmaya yüz tutmuş domatesler? Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çektiği videolar binlerce izlenen bu Youtube fenomeni domatesleri dilimleyip tek tek dizdi ve 10 gün bekledi. Sonrasında neler oldu dersiniz? İşte yanıtı...

10.06.2020 08:06 - Son Güncelleme: 10.06.2020 08:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





