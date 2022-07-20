Dünya 3'lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan'a özel teşekkür! Putin ve Reisi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'ın başkenti Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirdi. Zirveye Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlılık vurgusu ve 'Terörü Suriye'den söküp atacağız' ifadeleri damga vurdu. Dünya basını da 3'lü zirveyi manşetine taşıdı. İşte ayrıntılar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'ın başkenti Tahran'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"nda bir araya geldi.
"TERÖRÜ SURİYE'DEN SÖKÜP ATACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlılık vurgusu zirveye damga vurdu. Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını, Suriye'den söküp atmakta kararlıyız" dedi.
DÜNYA ZİRVEYİ KONUŞTU
Zirve dünya basınında geniş yer buldu.
Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı.
Haberde şu ifadelere yer verildi;
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğinde Ankara'nın kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki uyarılarını yeniledi.'
New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.
'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.