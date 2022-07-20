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Haberler Dünya Dünya 3'lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan'a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

Dünya 3'lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan'a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'ın başkenti Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirdi. Zirveye Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlılık vurgusu ve 'Terörü Suriye'den söküp atacağız' ifadeleri damga vurdu. Dünya basını da 3'lü zirveyi manşetine taşıdı. İşte ayrıntılar...

20.07.2022 09:57 - Son Güncelleme: 20.07.2022 09:57
Dünya 3’lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'ın başkenti Tahran'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"nda bir araya geldi.

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Dünya 3’lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

"TERÖRÜ SURİYE'DEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlılık vurgusu zirveye damga vurdu. Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını, Suriye'den söküp atmakta kararlıyız" dedi.

Dünya 3’lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

DÜNYA ZİRVEYİ KONUŞTU

Zirve dünya basınında geniş yer buldu.

Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğinde Ankara'nın kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki uyarılarını yeniledi.'

Dünya 3’lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

Hürriyet'in aktardığına göre Yunan Ta Nea gazetesi haberinde Erdoğan ve Putin'in Ukrayna tahılının ihracatını sağlayacak mekanizma için görüştüğü bilgisine yer verdi.

Haberde söz konusu mekanizmanın Karadeniz'den yaklaşık 20 milyon ton tahıl getirmeyi amaçladığının altı çizildi.

Dünya 3’lü zirveyi konuşuyor... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Putin ve Reisi...

New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.

'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.

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