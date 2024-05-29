Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun bir hayli yükselmesine sebep olmuştu.
Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang-Seul arasındaki ilişkiyi "birbirine düşman iki devlet" arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.
GÜNEY KORE'DEN PROPAGANDA BROŞÜRLERİ
Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki düşmanlık, yaşanan son gelişmelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürleri gönderildiğini duyurdu. Kim, bu durumu, "aşağılık bir psikolojik savaş" olarak niteledi. "Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur" diyen Kim, "Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.