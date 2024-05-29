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Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son aylarda yükselen gerilim bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, tüm dünyanın gündemine oturacak bir olay yaşandı. Kuzey Kore, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150'den fazla balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine gönderdi. Yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinleri şüpheli cisimlere dokunmamaları konusunda uyardı. İşte ilginç olayın detayları...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:56 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:56
Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler 1


Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun bir hayli yükselmesine sebep olmuştu.

Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler 2

Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang-Seul arasındaki ilişkiyi "birbirine düşman iki devlet" arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.

Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler 3

GÜNEY KORE'DEN PROPAGANDA BROŞÜRLERİ

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki düşmanlık, yaşanan son gelişmelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürleri gönderildiğini duyurdu. Kim, bu durumu, "aşağılık bir psikolojik savaş" olarak niteledi. "Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur" diyen Kim, "Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

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