Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler

3

GÜNEY KORE'DEN PROPAGANDA BROŞÜRLERİ

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki düşmanlık, yaşanan son gelişmelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürleri gönderildiğini duyurdu. Kim, bu durumu, "aşağılık bir psikolojik savaş" olarak niteledi. "Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur" diyen Kim, "Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.