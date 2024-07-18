Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler

"Donald Trump kulağından vurulan tek kişi olabilir fakat Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yüzünün bir tarafında bandaj olan tek kişi o değil!" Cumhuriyetçiler pamuklu pedlerden bantlara ve katlanmış kağıt parçalarına çeşitli pansumanlarla kulaklarını bandajlamaya başladı. Peki Cumhuriyetçiler neden kulaklarını kapatıyor? İşte, görenleri şaşkına çeviren o akım…
"Donald Trump kulağından vurulan tek kişi olabilir fakat Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yüzünün bir tarafında bandaj olan tek kişi o değil!"
İngiliz Time "Cumhuriyetçiler neden kulaklarını kapatıyor?" diye sordu ve Kongre'de Trump'a destek için düzenlenen ilginç kampanyayı anlattı.
CUMHURİYETÇİLERDE YARALI KULAK AKIMI
Kongre salonunda eski başkan ve parti adayına saygı duruşunda bulunan delegeler ve destekçileri, pamuklu pedlerden bantlara ve katlanmış kağıt parçalarına kadar kendi yara pansumanlarını sergiledi.