Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler

"Donald Trump kulağından vurulan tek kişi olabilir fakat Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yüzünün bir tarafında bandaj olan tek kişi o değil!" Cumhuriyetçiler pamuklu pedlerden bantlara ve katlanmış kağıt parçalarına çeşitli pansumanlarla kulaklarını bandajlamaya başladı. Peki Cumhuriyetçiler neden kulaklarını kapatıyor? İşte, görenleri şaşkına çeviren o akım…