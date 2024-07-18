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Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler

"Donald Trump kulağından vurulan tek kişi olabilir fakat Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yüzünün bir tarafında bandaj olan tek kişi o değil!" Cumhuriyetçiler pamuklu pedlerden bantlara ve katlanmış kağıt parçalarına çeşitli pansumanlarla kulaklarını bandajlamaya başladı. Peki Cumhuriyetçiler neden kulaklarını kapatıyor? İşte, görenleri şaşkına çeviren o akım…

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:31 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:34
Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler 1

"Donald Trump kulağından vurulan tek kişi olabilir fakat Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yüzünün bir tarafında bandaj olan tek kişi o değil!"

Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler 2

İngiliz Time "Cumhuriyetçiler neden kulaklarını kapatıyor?" diye sordu ve Kongre'de Trump'a destek için düzenlenen ilginç kampanyayı anlattı.

Donald Trump resmen moda ikonu oldu! Cumhuriyetçilerden yaralı kulak akımı: Bandajı kapıp fotoğraf çektiler 3

CUMHURİYETÇİLERDE YARALI KULAK AKIMI

Kongre salonunda eski başkan ve parti adayına saygı duruşunda bulunan delegeler ve destekçileri, pamuklu pedlerden bantlara ve katlanmış kağıt parçalarına kadar kendi yara pansumanlarını sergiledi.

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