Bugünkü
Takvim

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hazemedemeyen ve sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan jetleri ilk kez Girit'ten kalktı. Yunan medyası 'Türkiye'ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız' başlıkları atarken, Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la çarpışmaya hazırlandığını yazdı.

17.03.2021 09:57 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:57
Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız'da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

Türkiye ve Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 62. randevusu için Salı günü Atina'da buluştu. Kathimerini gazetesi, tarafların başkent Atina'daki bir otelde bir araya geldiğini bildirdi. İstanbul'daki 61. buluşmanın ardından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen görüşmede, Türk ve Yunan dışişleri bakanlığı yetkilileri yer aldı.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

İstikşafi görüşmenin yapıldığı saatlerde Yunan savaş uçakları Girit Adası'na gelen Suudi Arabistan jetleriyle birlikte havalandı. Altı adet Suudi F-15'i, hafta sonu Girit'teki Suda Üssü'ne konuşlandı.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yunanistan'ın geçen yıl da Birleşik Arap Emirlikleri'yle Girit'te gövde gösterisine giriştiğini hatırlatıp ilk kez Suudi jetlerinin Girit'ten kalkış yaptığını bildirdi.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından paylaştığı fotoğrafları Yunan Genelkurmay Başkanlığı retweetledi. Yunan medyası ise 'Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız' başlıkları attı.