Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!

Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız'da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.