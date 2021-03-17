Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın safında yer alan Suudi Arabistan’dan savaş çıkaracak hamle! Jetler peş peşe havalandı!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hazemedemeyen ve sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan jetleri ilk kez Girit'ten kalktı. Yunan medyası 'Türkiye'ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız' başlıkları atarken, Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la çarpışmaya hazırlandığını yazdı.
17.03.2021 09:57
- Son Güncelleme: 17.03.2021 09:57
Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme'nin karşısında yer alan Sakız'da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.
Türkiye ve Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 62. randevusu için Salı günü Atina'da buluştu. Kathimerini gazetesi, tarafların başkent Atina'daki bir otelde bir araya geldiğini bildirdi. İstanbul'daki 61. buluşmanın ardından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen görüşmede, Türk ve Yunan dışişleri bakanlığı yetkilileri yer aldı.