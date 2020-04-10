Haberler Galeri Dünya 18 + kan donduran olay şoke etti! Dev timsah zıpladı, yakaladı ve böyle parçaladı!

18 + kan donduran olay şoke etti! Dev timsah zıpladı, yakaladı ve böyle parçaladı!

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor. Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

10.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:11
Dev timsah bilim kadınını böyle parçaladı! 18 + kan donduran olay şoke etti

Dev timsah bilim kadınını parçaladı! Kan donduran olay. Endonezya'daki Kuzey Sulawesi'deki bir araştırma tesisinde dev bir timsah araştırma yapan bilim kadınını yuttu. 44 yaşındaki Deasy Tuwo, cuma günü timsaha et verdiği sırada saldırısına uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev timsah bilim kadınını böyle parçaladı! 18 + kan donduran olay şoke etti

Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

Dev timsah bilim kadınını böyle parçaladı! 18 + kan donduran olay şoke etti

CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

Dev timsah bilim kadınını böyle parçaladı! 18 + kan donduran olay şoke etti

BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ
Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

Dev timsah bilim kadınını böyle parçaladı! 18 + kan donduran olay şoke etti

Daily mail'in haberine göre olaydan sonra polis, timsahın sahibini bulmaya çalışıyor. Araştırma tesisini açanın Japon bir iş insanı olduğuna inanılıyor

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Donald Trump'tan koronavirüs hakkında kritik açıklama: 2 milyonu aştı
Donald Trump'tan koronavirüs hakkında kritik açıklama: 2 milyonu aştı