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18 + kan donduran olay şoke etti! Dev timsah zıpladı, yakaladı ve böyle parçaladı!

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor. Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

10.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





