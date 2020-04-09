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Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı 1,5 milyona dayandı, dünyadaki can kayıpları ise 83 bini aştı. Özellikle başta ana kara Çin olmak üzere İtalya, İspanya, ABD ve Fransa korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geşiyor. Çin'de karantina uygulaması kalktı kalkmasına ancak dünyanın geri kalanından dehşete düşüren görüntüler ajanslara gelmeye devam ediyor.

09.04.2020 13:06 - Son Güncelleme: 09.04.2020 13:06
Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı 1,5 milyona dayandı, yalnızca bir şehirde tüm ülkelerden daha fazla vaka görüldü. Dünyadaki can kayıpları ise 83 bini aştı.

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Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

Can kayıpları halen yüksek olmasına rağmen günlük vaka rakamlarının 3 binlere indiği İtalya'da, yoğun bakımda tedavi gören bir hasta. Fotoğraf, Varese'deki Ospedale di Circolo Hastanesi'nde çekildi.

Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

Dünyanın en yüksek başkenti La Paz'da bir belediye çalışanı sokakları temizlemeden önce bir dezenfekte odasını baştan sona inceliyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da vakalar 16 artışla 210'u, ölümler ise bir artışla 16'yı buldu.

Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

Arjantin'de karantina günlerinde başkent Buenos Aires'te yaşayan bir çocuk, evlerinin pencereden dışarıya bakıyor. Arjantin'de 1715 vaka, 60 can kaybı var.

Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor.ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor. Başkent Washington'daki Üniversite Hastenesi önüne kurulan çadırda Covid-19 testleri yapılıyor.

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