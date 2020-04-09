Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...
Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı 1,5 milyona dayandı, dünyadaki can kayıpları ise 83 bini aştı. Özellikle başta ana kara Çin olmak üzere İtalya, İspanya, ABD ve Fransa korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geşiyor. Çin'de karantina uygulaması kalktı kalkmasına ancak dünyanın geri kalanından dehşete düşüren görüntüler ajanslara gelmeye devam ediyor.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor.ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor. Başkent Washington'daki Üniversite Hastenesi önüne kurulan çadırda Covid-19 testleri yapılıyor.