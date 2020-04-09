Corona virüs kurbanları işte böyle toprağa veriliyor! Tüyler ürperten o an...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor.ABD'de Başkan Donald Trump'ın önüne konulan rapora göre, 4 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde corona virüsten 81 bin 766 insanın ölebilir. Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD'de beklenenden daha az sayıda hastanın yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor. Başkent Washington'daki Üniversite Hastenesi önüne kurulan çadırda Covid-19 testleri yapılıyor.